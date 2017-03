Visão do leitor

“Gera mais emprego onde? Patrão não é assistente social, se ele precisa de 10 funcionários para produzir, ele vai continuar com os 10 funcionários. O que ele não vai mais pagar ele embolsa e tá tudo certo”.

Vagner Braghin, na matéria “Terceirização: Bruna Furlan vota a favor e Prascidelli contra”, publicada no dia 23

“O que adianta ser barato, mas os exames serem caríssimos?”.

Jussara Rodrigues, na matéria “Com consultas a partir R$ 20, clínicas populares se espalham pela região”, publicada no dia 23

“Motoristas dos Apps autônomos estão sendo usurpados na mão dessas empresas que ficam com até 30% de seus ganhos sem se preocupar com a qualidade e segurança do motorista e passageiros.

A Parmalat, quando iniciou suas atividades, tinha um preço abaixo do mercado e acabou comprando as pequenas usinas de leite e após isso aumentou o preço. A Friboi mostrou a mesma coisa. Acabou com os pequenos frigoríficos e impôs o preço que quis para o pequeno criador, deixando o mesmo em prejuízos. Agora, meus amigos, qual o destino do transporte da maneira que está?

Sem concorrência desleal e predatória! Regulamentação já!”

Adriano de Morais Passiano, na matéria “Audiência para discutir Uber vira palanque para reivindicação de taxistas”, publicada no dia 22