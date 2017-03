Visão do leitor

“Tá reclamando do quê? Só estão sentindo na pele o que o resto da população passa. Pra mim ele não é autoridade mesmo, pra mim ele é um representante que o povo escolheu para representar e fiscalizar. Só isso. O respeito não é adquirido e sim conquistado”.

Sirlene Souza na matéria “Vereadores reclamam de mau atendimento em departamentos da prefeitura”, publicada no Facebook.

“Claro, como sempre a zona Norte esquecida. Ou não se rouba veículos e motocicletas na zona Norte?”.

Valdemir Osteti na matéria “Zona Sul lidera ranking com 84% de veículos recuperados, diz GCM” publicada no Facebook.

“O Antônio Giglio ficou péssimo no atendimento. A prefeitura oferecia muito mais qualificação no atendimento aos munícipes. Abram os olhos”.

Cleide Suzaki na matéria “Pronto Socorros do Santo Antônio e Osmar Mesquita devem ser administrados por OSs” publicada no Facebook.

“O contrato de trabalho por prazo determinado (Lei n.º 9.601/98) é o mesmo, mas as partes podem ir estendendo a sua duração, desde que não ultrapasse o limite de 2 anos. Dentro desse limite, o contrato por prazo determinado pode ser prorrogado tantas vezes desejarem as partes, sem que ele se torne por prazo indeterminado.”

Marcio, na matéria “Prefeitura abre vagas na assistência social com salário de até R$ 5,7 mil”, publicada no dia 25