Visão do leitor

“CPTM presta péssimos serviços, trens demorados e sempre lotados. Não é cheio não, é lotado mesmo. Nem porcos são transportados nessas condições”.

Thiago, na matéria “CPTM é condenada a indenizar passageira que caiu e se machucou em estação”, publicada no dia 4

“Eu não entendo por que tem gente que se incomoda tanto? Mas como a própria matéria diz: ‘espetáculo que busca a transformação do olhar diante do grupo LGBT e a construção de uma sociedade mais justa e tolerante’. Sociedade mais justa e tolerante”.

Sheila Suguiyama, na matéria “Mulher transexual interpreta Jesus em peça no Sesc Osasco”, publicada no 3

“Ele vai abrir novos concursos, e quem já fez em 2014, que é meu caso? Como ficamos? Dinheiro nosso indo pro bolso deles”.

Marcio Lacerda, na matéria “‘Prefeitura vai abrir grande seleção pública para a contratação diversos profissionais’’, diz Rogério Lins”, no dia 31.

“Vamos ver se finalmente sai este IOMO dia 7 de abril com previsto, já que dia 4 não saíram as vagas do processo como mencionado. Vamos aguardar”.

Marisa Ferreira, na matéria “Processo seletivo deve abrir vagas para ‘‘serviço social, ajudante e agente de trânsito’’, diz prefeito”, publicada no 5