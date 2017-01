Visão te conta

Bejim na boca

Depois de toda a boataria que rolou, Pally Siqueira resolveu botar um fim nesse papo de término de namoro. A gata postou no Instagram uma foto beijando seu mozão, o ator Fábio Assunção, e ainda mandou um recado aos desocupados. “Bejim na boca pro recalque passar longe…”, uma referência à diva Valeska Popozuka. É isso aí, miga, beijinho no ombro mesmo!

Manequim Challenge

A noite de Réveillon do casal #Neymarquezine (a gente shipa mesmo!) naquele casarão do Neymar em Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio de Janeiro, foi baaaaafo. Bruna Marquezine e Neymar posaram para fotos ao lado dos amigos Thiaguinho e Fernanda Souza e ainda participaram do “Manequim Challenge”, aquela brincadeira que conquistou a internet onde as pessoas ficam paralisadas no vídeo. Arrasaram demais. Muito amor pra esses lindos!

#DeixaElaemPaz

Mais um caso horrível de abuso sexual contra uma mulher aconteceu. A ex-BBB Bella Maia foi até o Facebook contar que foi violentada no dia 30 de dezembro por um homem quando estava curtindo sozinha e, como é seu direito, bebendo. “Confiei no amigo e ele se aproveitou”, disse, ao usar a hashtag #DeixaElaemPaz. Infelizmente isso acontece todo dia, então bora todos e todas denunciar no 180 se ficarem sabendo de algo. Estamos contigo, mana!