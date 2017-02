Visão te conta

Bruna Marquezine se joga na night

Bruna Marquezine curtiu muuuuito na night de sábado, 28, no Rio. Sem Neymar, ela foi a uma festa no Alto da Boa Vista, depois em um baile que teve show de Ludmilla e a presença de diversos outros famosos. Cercada de amigos, ela postou diversas fotos no Instagram. Isso aí, tem que aproveitar a vida, né, migos lindos?!

Treta de celebridades internacional

Gen-te que ba-fo tá essa briga entre a Azealia Banks e a Rihanna, hein mores?! As duas trocaram diversas alfinetadas e a Azealia chegou a divulgar o número do celular da Ri! A treta começou quando a rapper saiu em defesa do polêmico presidente Donald Trump e criticou celebridades que têm criticado as políticas anti-imigratórias do chefão, como Ri. Que a-bu-sa-da essa Azealia, não migos?! Se enxerga, moça, para de brigar com nossa diva Ri-ri!

Eike dó!

Luma de Oliveira, saiu em defesa do ex-marido, ex-bilionário, ex-empresário paparicado por tudo que é poderoso e agora presidiário Eike Batista. “Fez muitos investimentos no nosso país com recursos próprios. Infelizmente, parece que os empresários ficam acuados por pseudos governantes. Lamentável”, declarou. “Dentro do possível, estamos fortes e com muita fé”, disse Luma. Eike dó, né, gente…