Visão te conta

10 milhões de amigos

“Eu Quero Ter Um Milhão de Amigos”, diz o sucesso inesquecível do Rei Roberto Carlos. Pois, gente, a Grazi já passou loooonge. A diva tá lacrando demais no Instagram e alcançou esta semana a marca de 10 milhões de seguidores na rede social. Ai, gente, a Grazi diva demais, né? Que ahaso!!!

Ex-Polegar no desespero

Ricardo Costa, ex-integrante do grupo Polegar desabafou no programa “A Hora do Faro” de domingo, 9. É, migos, a crise tá feia mesmo. “[Preciso de ajuda] faz tempo”, disse. “Pensão atrasada, aluguel atrasado”, contou. Além disso, dívidas com bancos, padarias, amigos e fãs tiram o sono de Ricardo. Ele conta que decidiu pedir ajuda “antes que eu cometa alguma loucura, até mesmo o suicídio”. #ForçaRicardo

Sheron gravidinha

Ai, migos, que bonitinho. A linda da Sheron Menezzes tá gravidinha e contou a novidade à família e amigos de um jeito bem diferente: com uma câmera para filmar as reações e postou os vídeos no Insta. Ela está de três meses e o baby deve chegar em outubro. Saúde, felicidade e sucesso pra família!