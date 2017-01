Vôlei Nestlé encara o Pinheiros

O Vôlei Nestlé/Osasco volta à quadra pela Superliga Feminina nesta sexta-feira, 13, contra o Pinheiros. Válida pela segunda rodada do returno, a partida acontece às 19h30, em São Paulo, no ginásio Henrique Villaboin.

No primeiro turno, o Vôlei Nestlé derrotou as paulistanas por 3 sets a 1, jogando no ginásio José Liberatti, em Osasco.

O time osasquense abriu o segundo turno da Superliga 2016/17 com vitória por 3 sets a 0 sobre o São Cristóvão Saúde/São Caetano, sábado, 7, em Manaus.

“Conseguimos voltar do recesso do final do ano sem perder o ritmo e fizemos um 3 a 0, com bom volume de jogo. Precisamos continuar evoluindo para fechar o segundo turno e chegar bem nas quartas de final”, declarou Gabi.

Próximos jogos do Vôlei Nestlé

x Pinheiros – 13/01, 19h30, em São Paulo

x Sesi-SP – 21/01, 14h10, ginásio José Liberatti

x Rio do Sul – 03/02, 20h15, em Rio do Sul (SC)