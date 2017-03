Vôlei Nestlé pega Fluminense nas quartas

Em busca de mais um título da Superliga Feminina, o Vôlei Nestlé/Osasco encara o Fluminense pelas quartas de final da competição. O segundo confronto da série melhor de três será na segunda-feira, 20, às 19h, no Rio de Janeiro. A partida terá transmissão do SporTV.

Se necessário, haverá um terceiro confronto dia 24, em horário a ser definido, em Osasco.

O Vôlei Nestlé venceu por 3 sets a 0 o primeiro confronto dos playoffs, disputado na noite desta quinta-feira, 16, no ginásio José Liberatti, em Presidente Altino.

Jogadoras falam sobre desafios do início da carreira em websérie

A websérie No Rolê, produzida como desdobramento da campanha #ORolêÉNosso, lançou esta semana o segundo de seis episódios, denominado “Eu Sonho, Eu Faço, Eu Posso”.

Neste filme, o público poderá acompanhar as histórias das atletas mais jovens do Vôlei Nestlé, que batalham diariamente, longe de suas famílias, para crescer dentro do esporte e chegar ao topo de suas carreiras como jogadoras profissionais.

Com o objetivo de inspirar jovens de todo o país, o capítulo é um retrato de como a dedicação e perseverança das meninas podem ser um estímulo a todos que queiram alcançar seus sonhos.

Para acompanhar todos os episódios e novidades sobre o projeto, acesse facebook.com/voleinestle, instagram.com/voleinestle ou youtube.com/NestleBrasil.

Clube vai disputar o Mundial de Clubes no Japão, em maio

O Vôlei Nestlé está confirmado como um dos representantes do Brasil na edição de 2017 do Campeonato Mundial de Clubes, que será disputado em Kobe, no Japão, de 8 a 14 de maio. O clube osasquense conquistou o Mundial em 2012, em Doha, no Qatar.

Esta será a quinta participação de Osasco, que foi convidado pela Federação Internacional de Vôlei. Nas quatro anteriores, Luizomar e suas comandadas sempre estiveram no pódio, com uma medalha de ouro, duas pratas e um bronze.