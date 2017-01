Vôlei Nestlé recebe Sesi-SP no sábado

O Vôlei Nestlé/Osasco recebe o Sesi-SP, no sábado, 21, às 14h10, no ginásio José Liberatti, em Presidente Altino, pela terceira rodada do segundo turno da Superliga Feminina.

O time de Osasco tenta se recuperar de derrota na rodada anterior da Superliga, para o Pinheiros, por 3 sets a 2, em partida disputada na Capital paulista.

SUPERLIGA

Vôlei Nestlé x Sesi-SP

21/01, sábado, 14h10

Ginásio José Liberatti, Osasco

TV: Rede TV!