Walmart tem descontos de até 50% no Liquida Tudo

A partir desta segunda-feira, 2, até o dia 8, o Walmart promove o Liquida Tudo. São produtos, de vários departamentos da loja – nas áreas de utilidades domésticas, eletroeletrônicos, moda, alimentos e limpeza –, com descontos de até 50%. A ação acontece em todos os hipermercados e supermercados da rede no Brasil (Big, Bompreço, Hiper Bompreço, Mercadorama, Nacional e Walmart).

As categorias de eletroeletrônicos terão condições especiais para itens de mostruário, com parcelamento em até 10 vezes sem juros no cartão Hipercard e Walmart, ou 24 vezes fixas.

Na seção de alimentos, toda a linha sazonal de Natal, como aves, panetones e frutas secas, estará com desconto de até 50%.