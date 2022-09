1.235 famílias vão receber as matrículas dos seus imóveis nesse sábado (1°) em Itapevi

1.235 famílias vão receber as matrículas dos seus imóveis nesse sábado (1°)...

Neste sábado (1°), 1.235 famílias moradoras do Areião, Vila da Paz e Parque dos Bandeirantes, em Itapevi, vão receber da Prefeitura as certidões de matrículas individualizadas de seus imóveis. O evento simbólico será realizado na Rua Bernadino Leite Pereira.

Segundo a Prefeitura de Itapevi, os imóveis na região do Areião e adjacências têm aproximadamente entre 25 e 30 anos. As moradias cresceram de forma desordenada pelos bairros e com o passar dos anos, algumas tentativas de regularização em gestões passadas não deram certo e os processos administrativos ficaram parados.

Em 2017, por meio de uma ação integrada entre as secretarias de Desenvolvimento Urbano e Habitação e de Justiça, o processo de regularização fundiária avançou. Uma atualização do cadastro social dos moradores e estudos técnicos de área e da situação dos terrenos foi feita, possibilitando a regularização dos lotes.

A posse do título regularizado do terreno representa segurança jurídica ao morador, que assim como poderá vender sua casa com a documentação em mãos ou ainda repassá-lo para herdeiros, entre outros fins.

Os moradores que desejam regularizar seus imóveis e desejam saber se têm direito à certidão de matrícula individualizada, devem ligar de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, para (11) 4143-7600, ramais 1117, 1118, 1125 e 1127, e agendar atendimento junto à Secretaria de Habitação para realização da consulta da sua situação cadastral pessoalmente.