10 cursos gratuitos oferecidos pela Google e Udacity

O profissional brasileiro é um dos menos confiantes quanto ao mercado de trabalho, de acordo com pesquisa recente da Michael Page, empresa inglesa de recrutamento especializado. Dentre 37 países, o Brasil figura na 26ª posição quanto à confiança de encontrar uma oportunidade de emprego em até três meses. Para driblar essa incerteza, as plataformas digitais oferecem diversas oportunidades para quem deseja conquistar novas habilidades e se destacar em processos seletivos.

Confira a seguir 10 cursos online, totalmente gratuitos e em português, lançados pela Udacity – conhecida como a Universidade do Vale do Silício – em parceria com o Google. Há opções em diversas áreas, como marketing digital, desenvolvimento de aplicativos mobile, deep learning e realidade virtual. Confira:

1) Introdução à Realidade Virtual (duração: 2 semanas)

O curso aborda os principais conceitos da tecnologia VR (virtual reality), passando por óptica, displays, estereopsia, rastreamento e plataformas de hardware. O aluno irá entender os princípios físicos de realidade virtual e utilizará este conhecimento para criar uma aplicação utilizando a ferramenta de desenvolvimento Unity.

2) Teste A/B (duração: 4 semanas)

Os testes A/B são experiências online utilizadas para verificar potenciais melhorias em um site ou aplicativo móvel a partir de duas versões diferentes exibidas a usuários (a original e a nova). O curso explica como realizar esses testes, definir métricas e analisar resultados, a fim de decidir se valerá a pena colocar no ar a mudança proposta com o teste.

3) Otimização de Performance de Website (duração: 1 semana)

O curso ensina como otimizar qualquer site para que ele seja rápido. Dentre as principais lições, o aluno aprenderá qual o conjunto de passos que os navegadores devem seguir para converter HTML, CSS e JavaScript em sites, além de explorar ferramentas para medir o desempenho de sites. Também serão abordadas estratégias para entregar os primeiros pixels para a tela o mais cedo possível.

4) Imagens Responsivas (duração: 2 semanas)

As imagens representam mais de 60% dos bytes necessários para carregar uma página web. Com este curso, o aluno vai aprender como trabalhar com imagens na web moderna, de modo que suas imagens fiquem ótimas e carreguem rapidamente em qualquer dispositivo. O aluno também conseguirá desenvolver usando imagens que se adaptam e respondem a diferentes tamanhos de janela de exibição.

5) O que é localização (duração: 2 semanas)

Localização significa a tradução e adaptação de um produto ou serviço a um determinado idioma, cultura e mercado geográfico. Portanto, localizar significa mais do que apenas traduzir uma mensagem ou texto: trata-se de personalizar um produto inteiro para seus usuários, independentemente de onde eles estejam situados. O curso ensina os principais conceitos para executar bem esse processo.

6) Fundamentos do Design Responsivo para a Web (duração: 2 semanas)

O curso ensina quais são os fundamentos do web design responsivo. O aluno irá criar sua própria página web responsiva que funciona bem em qualquer dispositivo, como celular, tablet, desktop, etc. Para isso, aprenderá como criar o próprio layout responsivo usando media queries do CSS e a tag viewport, além de entender sobre otimização de texto para leitura.

7) Deep Learning (duração: 12 semanas)

A aprendizagem profunda (deep learning) é uma tecnologia que tem ganhado cada vez mais destaque no mercado e vem sendo adotada por grandes empresas como Google, Facebook, Amazon e IBM. Entre as principais aplicações, estão pesquisa e comandos por voz, reconhecimento e busca de imagem e ferramentas de tradução automática.

O curso ensina como projetar sistemas inteligentes que aprendem a partir de conjuntos de dados complexos e/ou de grande escala. O aluno também aprenderá como treinar e otimizar redes de base neurais, redes neurais convolucionais e redes longas de memória de curto prazo.

8) Otimização de Renderização no Browser (duração: 4 semanas)

Renderizar significa compilar e obter o produto final após um processamento digital qualquer. Os desenvolvedores web precisam construir aplicativos que reagem de forma rápida e renderizam suavemente.

No curso, o aluno conhecerá as ferramentas necessárias para analisar aplicativos e descobrir padrões que tornam mais fácil a construção de aplicações de alta performance.

9) Android TV e Desenvolvimento Google Cast (duração: 1 semana)

As pessoas passam em média três horas por dia em frente à TV, gerando grandes oportunidades para quem trabalha com tecnologias relacionadas a ela. Com este curso, o aluno aprenderá tudo o sobre o Google Cast e a Android TV — e como usá-los para oferecer aos usuários uma ótima experiência com o seu conteúdo.

10) Material Design para Desenvolvedores Android (duração: 4 semanas)

Neste curso, o aluno aprenderá como aplicar os princípios do Material Design — uma linguagem de design desenvolvida pela Google. São ensinados os conceitos básicos do design do Android para que você possa entender como criar e utilizar elementos como superfícies, transições e gráficos na sua aplicação de várias formas.

Sobre a Udacity

Conhecida como a Universidade do Vale do Silício, a Udacity surgiu neste ecossistema inovador dos Estados Unidos em 2011, chegando ao Brasil em 2016. Fundada por Sebastian Thrun, foi considerada a oitava empresa mais disruptiva do mundo segundo ranking da CNBC de 2018 e uma das 50 empresas mais inovadoras do mundo de acordo com o MIT Technology Review em 2017.

É uma plataforma online e global que conecta educação e mercado, oferecendo aos estudantes as habilidades que eles precisam para se preparar para as profissões do futuro, hoje. Isso é feito por meio de cursos online, chamados de Nanodegree, em áreas como ciência de dados, inteligência artificial, negócios e programação.

O conteúdo dos cursos são criados em parceria com as principais empresas de tecnologia e negócios do mundo, como Google, Facebook, Amazon, IBM, Nvidia e Mercedes-Benz, entre outras.

Além disso, a Udacity oferece aos alunos o aprendizado por projetos: todo estudante realiza diversos projetos durante o Nanodegree, aplicando os conceitos aprendidos, e recebendo uma revisão, linha por linha, de especialistas na área.

Há atualmente mais de 7 mil alunos ativos nos cursos da Udacity só no Brasil, chegando a 50 mil em todo o mundo. Saiba mais: www.udacity.com.br.