100 vagas abertas para operador de telemarketing ativo de vendas

Nosso leitor Gilberto Almeida, administrador do grupo Cidade de Osasco no Facebook, pediu a divulgação de um processo seletivo com 100 vagas para operador de telemarketing ativo de vendas (masculino e feminino) na empresa Parla Contact Center, que fica em Barueri.

O salário é R$ 937 mais comissão, cuja média é de R$ 2 mil, segundo ele. Assistência médica, assistência odontológica, vale transporte e vale refeição pagos em dinheiro.

O processo seletivo acontece nesta terça, das 8h30 às 13h30, e vai até sexta-feira, 28. Os interessados devem mandar currículo para o e-mail gilbertoalmeidaosasco@gmail.com.

Os candidatos devem ter a partir de 18 anos. É desejável experiência com vendas em qualquer segmento pelo menos seis meses. Ter ensino médio completo ou estar cursando. Carga horária de 6 horas por dia de segunda a sábado período tarde.

Os funcionários têm desconto de até em universidades e escolas de idiomas, além de auxílio creche e PLR.