100 vagas de operador de telemarketing abertas no PAT de Carapicuíba

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Carapicuíba anunciou, nesta sexta-feira (14), que reúne 100 vagas de operador de telemarketing ativo. As oportunidades são para trabalhar em Alphaville, Barueri, de segunda a sábado.

publicidade

Os interessados devem ter ensino médio completo, conhecimento em informática e boa digitação. Não é necessário ter experiência na função.

Para candidatar-se às oportunidades, é necessário fazer cadastro no aplicativo Sine Fácil. Também é possível retirar a carta de encaminhamento para as vagas presencialmente, no PAT de Carapicuíba até às 15h do dia 18 de janeiro.

publicidade