11 dos 21 vereadores de Osasco trocaram de partido na janela partidária

Terminou na última sexta-feira (3), o prazo da chamada janela partidária, no qual prefeitos e vereadores podiam trocar de legenda sem a perda do mandato. Na Câmara Municipal de Osasco, 11 dos 21 vereadores de Osasco trocaram de partido.

O presidente da Câmara, vereador Ribamar Silva, eleito pelo PRP e Ricardo Silva, então no Republicanos, agora estão no PSD.

Já os vereadores Alex da Academia, eleito pelo PDT, Cláudio da Locadora (PV) e Jair Assaf (Pros), agora estão filiados ao DEM.

Ralfi Silva saiu do Podemos para o Republicanos, que também é a nova legenda de Dr. Lindoso. Ele foi eleito vereador no PSDB e agora é pré-candidato a prefeito de Osasco.

Pelé da Cândida estava no PSC e agora é partidário do MDB. Lúcia da Saúde trocou o PSDC pelo Podemos.

Também trocaram de legenda os vereadores Tinha Di Ferreira e Daniel Matias. Tinha saiu do PTB e revelará a nova legenda depois do dia 15 de abril; já Daniel Matias, deixou o Patriotas e agora está no PP.