13 de cada 100 pacientes com covid-19 em Itapevi morrem, segundo dados do governo do estado

Segundo dados do governo do estado, Itapevi tem hoje a maior taxa de letalidade pela covid-19 entre as cidades da região, com 13%, ou seja, 13 de cada 100 pacientes acometidos pela doença no município morrem.

De acordo com a última atualização no levantamento estadual, Itapevi registra até o momento 832 casos e 108 mortes com confirmação de covid-19.

Ainda segundo dados do governo estadual consultados na tarde desta sexta-feira (19), Barueri tem a segunda maior taxa de letalidade pela doença na região, com 10,% (1.697 casos e 179 mortes com confirmação de covid-19). Osasco aparece em seguida, com 9,9% (4.308 casos e 426 mortes com confirmação da doença).

A taxa de letalidade da covid-19 em Cotia é de 7,5% (912 casos e 68 mortes) e em Carapicuíba é de 7% (1.723 casos e 120 óbitos).

Santana de Parnaíba tem a menor taxa de letalidade pela doença na região, com 3,4% (791 casos e 27 mortes). Os dados de todos os municípios paulistas podem ser consultados neste site.