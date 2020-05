14° Batalhão da PM adota vira-lata resgatado da rua em Osasco

O 14° Batalhão de Polícia Militar Metropolitano, que fica em Osasco, adotou um cachorro que foi resgatado da rua. O pet recebeu o nome de Mike e agora, além de ser muito amado, é o novo mascote dos policiais.

Quando foi encontrado, Mike estava assustado e tinha sinais de maus tratos, como machucados ao redor do pênis e o seu ânus estava aumentado, segundo os policiais. O cãozinho também tem um ferimento na língua e chora para evacuar.

“O nome dele é Mike. Isso mesmo: M de Militar”, disseram os PMs. Ele é cabreiro com as pessoas e se incomoda muito quando alguém põe as mãos em seu quadril. Por que será? Muito triste isso”, comentaram.

Desde que foi resgatado, Mike estava sendo abrigado na associação Moradores de Rua e Seus Cães. “Foi difícil por se tratar de um animal que sofreu maus tratos bem graves e que o fez ficar assustado e desconfiado”, contou um voluntário.

Agora, o vira-lata já tem uma nova família. Mike foi adotado e já está sob os cuidados do 14° Batalhão da PM.