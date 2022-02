150 vagas de operador de telemarketing abertas na Casa do Trabalhador de Jandira

A Casa do Trabalhador de Jandira anunciou, nesta terça-feira (15), que reúne 150 vagas de emprego para o cargo de operador de telemarketing ativo (Call Center).

O regime de contratação é CLT. Além do salário, que não foi divulgado, a empresa contratante oferece comissão e benefícios como vale-transporte, vale-refeição, auxílio-creche, participação nos lucros e resultados, além de convênios médico e odontológico.

Não é necessário ter experiência na área. Os requisitos exigidos são: conhecimento básico em informática, ensino médio completo e ter entre 18 e 50 anos.

Os interessados devem comparecer à Casa do Trabalhador nesta quinta e sexta-feira, dias 17 e 18, às 8h, com o currículo e documentos pessoais em mãos. Mais informações podem ser encontradas por meio de contato com a Secretaria de Indústria e Comércio, no telefone (11) 4707-6025.

