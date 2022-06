1,6 milhão de veículos devem usar o sistema Castello-Raposo durante feriado

Cerca de 1,6 milhão de veículos são esperados pela concessionária que administra o sistema Castello-Raposo e trecho oeste do Rodoanel no feriado de Corpus Christi, que será comemorado nessa semana, a partir do dia 16 de junho.

Para isso, a empresa CCR ViaOeste já preparou uma operação especial, que começa à 0h de quarta-feira (15) e se estende até meia-noite de domingo (19).

Segundo a Viaoeste, no sistema Castello-Raposo a previsão é ter fluxo de 638 mil. Já para o Rodoanel o movimento estimado é de 1 milhão de veículos.

De acordo com a empresa, os horários de maior fluxo serão na quarta-feira (15) das 16h às 21h. Na quinta-feira (16), o fluxo deve ser intenso das 7h às 13h. No retorno, a ViaOeste estima maior concentração de veículos no sentido capital no domingo (19), das 11h às 21h.

No trecho oeste do Rodoanel, a concessionária prevê movimento intenso na quarta-feira (15), das 15h às 20h. Nos demais dias, a expectativa é de tráfego normal, inclusive na volta do feriado.