164 novos guardas civis municipais são empossados em Osasco

Foram empossados na manhã desta quarta-feira (31), em Osasco, 164 novos guardas civis municipais (GCMs), sendo 114 homens e 50 mulheres. A solenidade foi realizada na Sala Luiz Roberto Claudino da Silva.

O evento contou com a presença do prefeito Rogério Lins, do deputado estadual Gerson Pessoa, do comandante do 14º BPMM, tenente-coronel Joaquim Keida, do delegado seccional de Osasco, José Flamínio Ramos Martins, dos secretários municipais Coronel José Virgolino (Segurança e Controle Urbano), Ribamar Silva (Casa Civil), Sérgio Di Nizo (Governo) e do chefe de gabinete, Fábio Grossi, entre outras autoridades.

Com os novos servidores, a Guarda Civil Municipal de Osasco passa a contar com um efetivo de 566 guardas, que vão ajudar a reforçar a segurança pública no município, atuando em conjunto com as polícias Civil e Militar.

O secretário de Segurança e Controle Urbano, Coronel José Virgolino, todos os novos guardas passaram por um rigoroso processo de seleção. “O concurso começou com 7.377 e foi encerrado com 114. Eu sei que não foi fácil, então nunca pensem em desistir, tenham sempre foco, fé e esperança porque esses são os grandes lemas daqueles que vencem”.

Durante a posse dos novos GCMs, o prefeito Rogério Lins apontou a importância dos investimentos que a Prefeitura tem feito na área da segurança e no efetivo. “Avançamos muito nos últimos anos, investimos no Plano de Carreira, infraestrutura e equipamentos. Valorizamos gradativamente a corporação, mas avançaremos muito mais”.

Ele também aproveitou para recepcionar e dar as boas-vindas aos novos guardas. “Vocês foram convocados para uma missão extraordinária e sei o quanto cada um se esforçou para chegar até aqui. Tenho o maior orgulho dessa corporação, aqui encontrei amigos e uma família e vai ser assim com vocês também. Deus abençoe a cada um de vocês”, finalizou o prefeito.