184 vagas de emprego abertas na área da Saúde em Jandira

Com o aumento da demanda, cidades da região abriram vagas de emprego para reforçar as equipes de atendimento na Saúde em meio à pandemia de covid-19. Em Jandira, a Prefeitura anunciou 184 vagas temporárias, com contratos de seis meses, que poderão ser prorrogados por mais seis.

São 20 vagas para enfermeiros, com salário de R$ 3.168 mais 20% do salário mínimo de insalubridade; 38 oportunidades para técnicos de enfermagem, com salário de R$ 1.442 mais 20% do salário mínimo de insalubridade; 14 vagas para recepcionistas, 11 para porteiros, 10 para auxiliar de cozinha (copeiro) hospitalar, 10 para auxiliares administrativos, 4 de auxiliar de manutenção, todas com com salário de R$ 1,1 mil mais 20% do salário mínimo de insalubridade.

Também serão contratados médicos de diversas especialidades, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos, entre outros. O edital completo, com todas as vagas, salários e requisitos, pode ser conferido aqui.

Inscrições

As inscrições para contratações temporárias para a área da Saúde em Jandira são gratuitas. Começaram nesta sexta-feira (26) e vão até 1º de abril.

Os interessados devem preencher a ficha de inscrição e enviá-la para o e-mail chamamentoconcurso@jandira.sp.gov.br, junto aos seguintes documentos:

Currículo resumido;

Comprovante de escolaridade;

Registro no conselho de classe, dentro da validade, quando exigido;

Certificado de curso de especialização na área de atuação, quando exigido;

Comprovantes dos títulos na área de atuação (doutorado, mestrado, especialização), caso possua;

Comprovantes de experiência profissional por meio da cópia da carteira profissional (página com foto, qualificação e contratos de trabalho), ou contrato de trabalho ou declaração de órgão público ou privado ou recibo de pagamento de autônomo, caso possua experiência profissional comprovada.

Para mais informações sobre as contratações temporárias para a área da Saúde em Jandira, entre em contato no número: 4789-1773.