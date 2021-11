1ª Feira Multicultural de Osasco terá artesanato, música, gastronomia e adoção de pets

Entre quinta-feira (17) e domingo (21), a Prefeitura de Osasco promove a 1ª Feira Multicultural, que reúne arte, artesanato, gastronomia, moda, decoração, exposições, apresentações, entre outras atividades. O evento acontecerá na Biblioteca Municipal e na Escola de Artes de Osasco, das 8h às 19h, com entrada gratuita.

Participarão do evento, empreendedores, artesãos, coletivos, artistas de diversos segmentos e músicos. A Economia Solidária terá um espaço reservado na Feira Multicultural de Osasco, com artesanato, costura criativa e agricultura urbana.

Também haverá ponto para entrega voluntária de 1 kg de alimento para o Fundo Social de Solidariedade. Os alimentos doados serão destinados às famílias em situação de vulnerabilidade.

Quem for ao local, também poderá conferir a Feira Gastronômica em uma praça de alimentação montada exclusivamente para o evento, com churrasco, comidas típicas e hambúrgueres artesanais. No Espaço Cultural, também haverá mostra de artes, apresentações de capoeira, artistas e shows.

Com uma programação variada para atender todos os gostos e idades, a Feira Multicultural terá ainda a 1ª Oz Geek Show, com games, troca de cards, leitura de HQ, Festival Cosplay e outras atividades. Além disso, o local também abrigará uma Feira de Adoção de animais, castrados, vermifugados e microchipados.

A primeira edição do evento integra a Semana da Consciência Negra – Nossa Ancestralidade e é organizada por várias secretarias de Osasco, como Cultura, Assistência Solcial e Emprego, Trabalho e Renda.

Serviço

1ª Feira Multicultural de Osasco

Quando: de 17 a 21/11 – das 8h às 19h

Local: Biblioteca Municipal e Escola de Artes de Osasco (Avenida Marechal Rondon, 260 – Centro)

