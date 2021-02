1ª sessão do ano na Câmara de Osasco tem homenagem a vereador morto por covid-19

A primeira sessão do ano e da nova Legislatura na Câmara de Osasco, nesta terça-feira (2), teve homenagens às vítimas da covid-19, entre elas o vereador Ni da Pizzaria, que morreu aos 53 anos, em dezembro.

“Foi um combatente, uma pessoa que deixou a sua história e o seu legado nesta Casa de Leis e nesta cidade”, declarou o presidente da Câmara osasquense, vereador Ribamar Silva (PSD), que chegou a ficar internado no mesmo quarto que Ni da Pizzaria no Hospital Antonio Giglio na luta contra a covid-19.

Durante a sessão, que não teve público devido às restrições impostas pela pandemia, os parlamentares osasquenses fizeram um minuto de silêncio em memória das vítimas fatais da covid-19, mais de 225 mil no país até o momento, das quais quase 1,1 mil registradas em Osasco. Após o minuto de silêncio, Ribamar pediu uma salva de palmas a Ni da Pizzaria.

Nascido em Ourizona, no Paraná, Ni chegou a Osasco ainda bebê e sua família enfrentou muitas dificuldades. Da região do Jardim Veloso, ele estava no primeiro mandato como vereador em Osasco, filiado ao Podemos, e havia sido reeleito nas eleições municipais de novembro, com 2.929 votos. O cargo foi assumido nesta Legislatura pela suplente, Elsa Oliveira (Podemos), que obteve 2.193 votos.