1º Centro de Terapia Intensiva do Coronavírus em Osasco entra em atividade nesta sexta (27)

A partir desta sexta-feira (27), o primeiro Centro de Terapia Intensiva do Coronavírus de Osasco funcionará nas instalações do Pronto-Socorro Santo Antônio. O espaço foi totalmente reformado e ganhou estrutura para funcionar exclusivamente para o atendimento aos pacientes acometidos pela doença.

Osasco tem atualmente quase 700 casos suspeitos notificados e 11 confirmados do novo coronavírus, segundo dados da Prefeitura até a noite desta quarta-feira (25).

De acordo com a Prefeitura, o Centro de Terapia Intensiva atuará de portas fechadas ao público e será referência no tratamento de pacientes com quadros moderados a graves trazidos de outras unidades de saúde da cidade.

Com equipe especializada em atendimento de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), o novo Centro de Terapia contará com leitos de UTI, além de aparelho de tomografia. O objetivo é agilizar os exames e verificar se o paciente apresenta lesão no pulmão, uma decorrência da infecção por coronavírus.

Para expandir o tratamento referenciado, além da unidade do Jardim Santo Antônio, na zona Sul, Osasco contará com o atendimento do Pronto-Socorro Osmar Mesquita, no Helena Maria, zona Norte, que será o segundo Centro de Terapia Intensiva.

A unidade também conta com leitos de UTI e atenderá pacientes com sintomas de coronavírus, encaminhados após avaliação médica realizada em outras unidades, como Unidades de Pronto Atendimento (UPA), Unidades Básicas de Saúde (UBS) ou outros Prontos-Socorros.

Os dois Centros de Referência de Osasco – PS Doutor Conrado Cesarino Nuvolin e PS Osmar Mesquita – contam também com ambulância UTI 24 horas para deslocamento exclusivo de pacientes com sintomas graves do coronavírus.

“Diariamente temos discutido ações e medidas preventivas no sentido de minimizar os impactos da pandemia do coronavírus”, disse o prefeito Rogério Lins.