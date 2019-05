1º Festival de Orquídeas do Parque Chico Mendes acontece dia 8

A Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura de Osasco realiza no dia 8 de junho, sábado, das 9h às 16h, no Parque Chico Mendes, o 1º Festival de Orquídeas, dentro das comemorações pela Semana do Meio Ambiente.

Serviço

1º Festival de Orquídeas no Parque Chico Mendes

Data: 8/6 (sábado)

Horário: 9h às 16h

Parque Chico Mendes

Rua Lázaro Suaves, 15 – City Bussocaba, Osasco

…..

