2° Campeonato de Xadrez Online de Osasco será no dia 26

A segunda edição do Campeonato Aberto de Xadrez Online de Osasco vai acontecer no dia 26 de julho, às 19h. A competição gratuita será realizada nas redes sociais da Secretaria de Esporte, Recreação e Lazer (SEREL).

Para participar, os interessados devem postar uma foto nas redes sociais da Secretaria e acessar o link de inscrições minutos antes da disputa. A competição será realizada no sistema suíço com sete rodadas em “Ritmo Rápido” com 10 minutos, sem acréscimo. Os dez primeiros ganhadores receberão certificado online de participação.

A primeira edição do evento online contou com a participação de 64 pessoas de vários estados do país, como Bahia, Pará e Paraná, além de competidores de Osasco e alunos da Escola de Xadrez do município.

Publicidade

O atual campeão paulista da categoria sub-16 é o jovem osasquense Ramon Santana. Ele venceu o campeonato após disputar nove rodadas pelo sistema suíço, somando oito vitórias e apenas uma derrota.

Para mais informações, basta entrar em contato com a SEREL por meio das redes sociais.