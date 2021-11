20 vagas abertas de operador de produção em Osasco

Uma empresa da área de alimentos está com 20 vagas temporárias abertas em Osasco para o cargo de operador de produção.

Exige-se ensino médio completo, experiência em linha de produção e conhecimentos sobre segurança no trabalho em máquinas e equipamentos. Entre as funções dos contratados estarão alimentar máquinas e separar materiais, montar embalagens de forma manual e/ou mecânica, carimbar e colar etiquetas nas embalagens e paletes, e apoiar na limpeza e organização do setor.

A vaga é temporária de 30 dias, com chances de efetivação. O salário é a combinar e são oferecidos seguro de vida, vale-transporte e refeitório. O horário de trabalho é das 14h às 22h17 de segunda a sábado ou de 22h30 às 04h05 de domingo a sexta.

As vagas temporárias de operador de produção em Osasco foram anunciadas pelo Grupo Soulan Recursos Humanos no portal Vagas.com, onde os interessados podem obter mais informações e se candidatarem (https://www.vagas.com.br/vagas/v2291380/operador-de-producao-temporario).