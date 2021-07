200 vagas abertas de auxiliar de limpeza e auxiliar de cozinha no Portal do Trabalhador de Osasco

O Portal do Trabalhador de Osasco anunciou nesta terça-feira (27), que reúne 200 vagas abertas para os cargos de auxiliar de limpeza e auxiliar de cozinha. As oportunidades são para mulheres com idade entre 21 e 50 anos.

São 150 vagas para auxiliar de limpeza e 50 para auxiliar de cozinha, todas para início imediato. O nome da empresa contratante, salário e benefícios não foram divulgados.

As interessadas devem preencher o formulário disponível neste link até quinta-feira (29). Entre as informações solicitadas estão nome completo, RG, CPF, e-mail e telefone para contato.

Mais informações podem ser encontradas na página do Portal do Trabalhador no Facebook.

