200 vagas de auxiliar de logística abertas no PAT de Santana de Parnaíba

O Posto de Atendimento ao Trabalhador de Santana de Parnaíba está com 200 vagas de emprego abertas para o cargo de auxiliar de logística. O processo seletivo será nesta terça-feira (18), na Etec da cidade.

As oportunidades são destinadas aos candidatos do sexo masculino, que tenham entre 18 e 50 anos, com ensino fundamental incompleto. É necessário ter experiência mínima de seis meses na função.

Os interessados devem comparecer nesta terça-feira (18), das 9h às 14h, na Etec Bartolomeu Bueno da Silva, (Avenida Tenente Marques, s/n, Fazendinha). Necessário levar caneta, RG, CPF, PIS (se tiver), carteira de trabalho e currículo atualizado.

