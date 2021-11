200 vagas de emprego abertas para pessoas com deficiência no Portal do Trabalhador de Osasco

O Portal do Trabalhador de Osasco anunciou que está com 200 vagas de emprego abertas para pessoas com deficiência. Há oportunidades para diversos cargos, com salários que variam entre R$ 1,2 mil e R$ 4,4 mil.

Estão disponíveis vagas de emprego para as funções de auxiliar de limpeza, com salário de R$ 1.283, operador de trem metropolitano (R$ 2.557), agente de atendimento (R$ 1.648), agente administrativo (1.954) e designer instrucional (R$ 4.465).

Além do salário, são oferecidos benefícios como vale refeição de R$ 837, vale transporte, plano de saúde e odontológico, participação nos lucros e resultados, além de Gympass e opção de home office para colaboradores da área administrativa.

Como se candidatar às vagas de emprego para PcD no Portal do Trabalhador de Osasco:

Para se inscrever, os interessados devem acessar este link, disponível até o da 11, ou pelo aplicativo Sine Fácil pu ainda comparecer em um uma das três unidades do Portal do Trabalhador de Osasco (confira endereços a baixo) até o dia 16 de novembro.

Confira endereços das Unidades do Portal do Trabalhador de Osasco:

Unidade Norte: Avenida Presidente Cpsta e Silva, 372 – Helena Maria

Unidade Sul: Rua João de Andrade, 1.778. Jardim Santo Antônio

Unidade Centro: Rua Fiorino Beltrano, 300, Centro

