21,5 mil são vacinados no primeiro dia de vacinação contra a gripe em Osasco

No primeiro dia da Campanha Nacional de Vacinação Contra a Gripe, nesta segunda-feira (23), a Prefeitura de Osasco vacinou 21,5 mil pessoas, segundo dados oficiais, entre idosos e profissionais da saúde, público-alvo desta etapa, conforme estabelecido pelo Ministério da Saúde.

Neste ano, por conta do plano de contingenciamento para controle de disseminação do novo coronavírus (covid-19), no município, a vacinação é realizada em 29 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e no Centro de Apoio ao Idoso, no Km 18.

Além disso, a administração municipal implantou uma espécie de “drive thru da vacinação” no estacionamento da Prefeitura. O prefeito Rogério Lins acompanhou de perto a iniciativa, por onde mais de 1.300 pessoas passaram e receberam as doses.

As UBSs da Vila dos Remédios, do Jardim Aliança, do Portal D’Oeste, Quitaúna, da Vila da Justiça/Conceição e do Novo Osasco não integram a campanha, pois realizam atendimento exclusivo aos casos suspeitos de coronavírus.

É importante salientar que a vacina contra a influenza não protege contra o coronavírus. O Ministério da Saúde decidiu antecipá-la como estratégia para diminuir a quantidade de pessoas com gripe nesse inverno.

Estoque esgotado

Por conta da alta demanda, as 21.500 doses de vacinas contra a gripe em Osasco acabaram no primeiro dia da campanha.

Na quinta-feira (26), o município deve receber um novo lote do governo do estado, que é quem faz a distribuição das vacinas para os municípios. Com isso, a Prefeitura dará andamento às imunizações dos idosos e profissionais da saúde até o fim desta etapa.

PRÓXIMAS ETAPAS

A 2ª etapa de vacinação será no dia 16/4 e atenderá professores de escolas públicas e privadas e profissionais de segurança e salvamento, que poderão procurar as UBSs.

No dia 9/5 será realizada a 3ª e última fase da campanha para o público infantil, que será atendido no Centro de Referência Edmundo Campanhã Burjato, no Cipava. Gestantes e puérperas serão atendidas na Maternidade Amador Aguiar, no Piratininga. Os demais grupos, nas 29 UBSs disponíveis.