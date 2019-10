22 ruas de Osasco serão recapeadas em nova fase do programa Asfalto Novo

22 ruas de Osasco serão recapeadas em nova fase do programa Asfalto...

A Prefeitura de Osasco retoma na próxima segunda-feira (14), o programa Asfalto Novo. Inicialmente serão recapeadas 22 ruas em pontos diferentes da cidade (confira relação abaixo).

O serviço, feito por empresa privada sob supervisão da Secretaria de Serviços e Obras, será iniciado pela Rua Bezerra de Menezes, no Jardim Umuarama.

Ano passado, o programa atendeu a diversas ruas e avenidas. Ao todo foram recuperados 100 quilômetros de vias. Parte dos recursos utilizados nas benfeitorias é federal e parte proveniente de emendas parlamentares.

As vias a serem recapeadas no início da nova fase do programa Asfalto Novo são:

– Bezerra de Menezes, Giuseppe Ferrari e Tchecoslovaquia (Umuarama);

– Clarindo José de Matos, Manoel Dias, Maria Amabli Blosstolina, Altemar Dutra e Luiz Gama (Jardim D’Abril);

– Lucília Nunes, Heitor dos Prazeres (Novo Osasco);

– José Cid Stela (Jardim Água Boa);

– Salmos (IAPI);

– Manoel Dias (Jardim Ipê);

– Osvaldo Port (Quitaúna);

– Santa Maria (Jardim Bussocaba);

– São Manoel e Tobias Barreto (Jardim Veloso);

– Álvaro de Carvalho (Rochdale);

– Elias Adão Araújo (Jardim Roberto);

– Sebastião de Melo Dias (Jaguaribe);

– José Francisco Inácio (Santo Antônio),

– Rua Damião Gois (Bela Vista).