250 vagas de emprego devem ser abertas na nova megaloja Rossi Supermercados em Osasco

A nova megaloja do Rossi Supermercados em Osasco deve gerar cerca de 250 vagas de emprego. A rede já está recebendo currículos para a seleção dos candidatos que preencherão o quadro de funcionários na unidade, prevista para ser inaugurada em julho.

O Rossi Supermercados conta atualmente com dez lojas, das quais uma em Carapicuíba e duas em Osasco. A terceira e nova loja no município osasquense ficará na Rua Kenkiti Shimomoto, altura do 1.678, região do Jardim Tereza, no antigo complexo da DINAP.

Com mais de 10mil m², o terreno onde está sendo implantando o empreendimento também passa por adaptações para que tenha uma espécie de Centro de Distribuição que atenderá os outros supermercados da rede na região.

Além do supermercado, o centro de compras vai contar com diversas lojas. Entre elas, da marca esportiva Track & Field.

Como se candidatar às vagas do Rossi Supermercados:

Os interessados podem se cadastrar por meio deste site ou ainda, enviar o currículo para o e-mail selecao.osasco@smrossi.com.br. “Em breve inauguraremos mais uma unidade na região de Osasco. Convidamos você para fazer parte do nosso time”, destaca a empresa.

