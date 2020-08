28 mil alunos da rede municipal de Cotia vão receber cobertores

A Prefeitura de Cotia vai distribuir um cobertor para cada aluno da rede municipal de ensino. Cerca de 28 mil alunos serão beneficiados com a entrega, que acontecerá na quinta-feira (13).

Os cobertores serão distribuídos junto com o kit merenda (uma cesta de alimentos), na escola em que o aluno está matriculado. O kit merenda é uma iniciativa da administração municipal para auxiliar as famílias com a alimentação dos alunos durante a suspensão das aulas presenciais por conta da pandemia de covid-19.

Todos os alunos, desde a creche até o 9º ano do ensino fundamental, têm direito à cesta de alimento e, neste mês, também ao cobertor. A aquisição dos cobertores foi possível graças à aprovação do Plano de Ação do Enfrentamento à Covid-19, por parte do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

Publicidade

Para a retirada do kit merenda e do cobertor, os pais e responsáveis pelos alunos deverão estar de máscara e respeitar o distanciamento, caso haja fila quando forem à escola. A recomendação da Secretaria de Educação é para que, se possível, compareça à escola apenas um responsável por aluno, para evitar aglomeração.