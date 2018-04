2ª edição do Prêmio Inezita Barroso acontece nesta sexta-feira (6)

No dia 6 de abril acontece a entrega das homenagens da 2ª edição do Prêmio Inezita Barroso, às 10h, no auditório Juscelino Kubitschek, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo – ALESP.

O Prêmio, criado através do Projeto de Resolução 31/2015, de autoria do deputado estadual Marcos Martins, tem a intenção de valorizar a cultura caipira de raiz e qualquer forma de arte popular que a complemente.

Nesta edição, a lista de candidatos recebeu 25 indicações e uma autoindicação. “Eu gostaria que todos os apresentados fossem contemplados, mas o texto da lei fala em dez vencedores”, afirmou o deputado Marcos Martins.

Os homenageados desse ano são:

– Coral Sertanejo do Clube da Viola de Bauru

– José Fortuna (in m emoriam), de Itápolis

– Mestre Lica (José Francisco de Paula Lica), de Taubaté

– Bob Vieira (Luiz Antônio Vieira), de Itapetininga

– Orquestra Penapolense de Música de Raiz, de Penápoles

– Programa Laços da Terra, de Ribeirão Preto

– Tião Ribeiro e Projeto Cultura Pura, de Salto

– Sebastião Vitor Rosa (Tião Mineiro), de Campinas

– Valdemar Alves dos Reis, de Araçatuba

– Companhia Cênica de São José do Rio Preto

Para o deputado Marcos Martins, o Prêmio, além de homenagear os artistas que se destacaram no universo da cultura sertaneja, eterniza a vida e obra de Inezita Barroso.