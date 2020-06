2ª parcela de R$ 70 do Cartão Merenda em Casa em Osasco será paga dia 15

A Prefeitura de Osasco informou, nesta quinta-feira (4), que vai pagar no dia 15 de junho a segunda parcela dos R$ 70 por aluno da rede municipal por meio do Cartão Merenda em Casa.

O programa visa combater a desnutrição dos estudantes em meio ao período de suspensão das aulas causado pela pandemia do novo coronavírus (covid-19). O cartão beneficia todos os 69.898 alunos da rede municipal de Osasco, segundo a Prefeitura.

O novo crédito será depositado no mesmo cartão já entregue. As aulas ainda permanecerão suspensas no mês de junho.

De acordo com a administração municipal, cerca de 6 mil estabelecimentos comerciais aceitam pagamento por meio do cartão, o que ajuda a estimular a economia local.