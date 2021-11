2ª Semana do Hip Hop de Carapicuíba começa amanhã com batalhas de rima, dança e mais

Entre esta segunda-feira (8) e sexta-feira (12) acontece a 2ª Semana do Hip Hop de Carapicuíba, das 19h às 22h. Entre as atrações estão workshops, palestras, batalhas de rima e dança, poesia e grafite ao vivo.

publicidade

A primeira edição do evento aconteceu em 2019, quando mais de 100 artistas de Carapicuíba e região lotaram o Calçadão com suas performances. Dessa vez, o coletivo Hip Hop Carapicuíba, organizador do evento, optou por um local fechado, para evitar aglomerações e seguir as medidas contra a covid-19.

Sem apoio de demais organizações, o coletivo quer alcançar um número maior de pessoas e mostrar a importância do movimento para a cidade. “Como artista, eu sei o quão importante é essa visibilidade e até mesmo representatividade para que outras pessoas cheguem até a arte e possam crescer nela”, comenta o organizador Jefferson Twister.

publicidade

A 2ª Semana do Hip Hop de Carapicuíba será transmitida ao vivo nas redes sociais do coletivo, pelo Facebook (Hip Hop Carapicuíba) ou Instagram @hiphopcarapicuiba. Para mais informações, basta entrar em contato por meio do e-mail shhcarapicuiba@gmail.com.

OPORTUNIDADES NA REGIÃO// Terça-feira (9) tem processo seletivo para 100 vagas de operador de atendimento em Barueri