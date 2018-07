2º Batalhão de Polícia do Exército de Osasco doa 25 mil peças para a Campanha do Agasalho

A primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade de Osasco, Aline Lins, recebeu na quarta-feira (18), do 2º Batalhão de Polícia do Exército de Osasco (2º BPE), 25 mil peças arrecadadas durante as atividades em comemoração ao 66º aniversário da instituição militar.

A entrega foi realizada pelo tenente-coronel José Paulo, que estava acompanhado de sua esposa, Fabiane Bobsin Muselli e militares.

A primeira-dama agradeceu a parceria do 2º BPE e ressaltou que a iniciativa beneficiará muitas famílias. “Essa é a maior arrecadação já recebida pelo Fundo Social de Solidariedade. Estou surpresa com a quantidade e muito feliz. Com essa entrega conseguimos atingir a nossa meta e vamos poder atender ainda mais pessoas do nosso município. Gratidão!”, destacou Aline Lins.

A meta do Fundo Social era arrecadar cerca de 60 mil peças na Campanha do Agasalho 2018. Com a arrecadação das 25 mil peças, o resultado foi alcançado.

“O sentimento de solidariedade foi despertado em nossos militares que responderam muito bem a iniciativa de colaborar com a Campanha do Agasalho. Estamos satisfeitos com o resultado. Nossos militares cuidaram de todo o processo e conseguiram essa quantidade expressiva de roupas que beneficiará aqueles que mais necessitam”, reforçou o tenente-coronel José Paulo.

Encontro Motociclístico

A arrecadação do 2º BPE aconteceu no dia 8 de julho, durante o Encontro Motociclístico do “Batalhão General Ventura”, que contou com a participação de mais de 2 mil motociclistas que se reuniram no Estádio do Pacaembú, em São Paulo, e se deslocaram, sob Escolta dos Batedores do 2ºBPE, pelas ruas da capital paulista até o Batalhão para prestigiar a formatura e demonstrações de cães e batedores. A cerimônia reuniu convidados e familiares.

As doações de roupas e cobertores estão sendo realizadas pelo Fundo Social de Solidariedade de modo gradativo às entidades atendidas pela prefeitura e também a Secretaria de Asistência Social, que atende moradores em situação de rua, entre outras instituições parceiras.

Também prestigiaram a entrega o secretário da Cultura, Sebastião Bognar e seu adjunto Paulo Magalhães (Paulinho Samba de Rua), a gerente do Fundo Social, Silmara Carmo, o diretor financeiro da SOAPE (Sociedade Amigos da Polícia do Exército) Robson Teles, e o diretor de fiscalização do Departamento de Uso e Solo, Anderson Votan, entre outros.