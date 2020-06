3 linhas da EMTU voltam a circular em Osasco e Santana de Parnaíba nesta quarta (1º)

Três linhas de ônibus intermunicipais gerenciadas pela EMTU/SP e operadas pelo Consórcio Anhanguera voltam a operar nesta quarta-feira (1º), em Osasco e Santana de Parnaíba.

De acordo com a companhia, os serviços passam a atender novamente os passageiros metropolitanos com um ônibus cada um e contam com o complemento de outras linhas intermunicipais.

Para saber os horários das três linhas intermunicipais o passageiro pode consultar o site http://www.emtu.sp.gov.br e também acompanhar a operação em tempo real pelo aplicativo da EMTU/SP.

Publicidade

As linhas que voltarão a circular são as seguintes:

– 053BI1 Osasco (Jardim Colinas D´Oeste) / São Paulo (Lapa) será mais uma opção para os passageiros das linhas intermunicipais 053, 229, 322 e 399.

– 462BI1 Santana de Parnaíba (Várzea De Souza) / Osasco (Centro). Os passageiros dessa linha também contam com o atendimento complementar das linhas metropolitanas 261, 312, 386, 462 e 467.

– 560 Osasco (Largo) / São Paulo (Metrô Armênia) tem o reforço das linhas intermunicipais 231, 399 e 462