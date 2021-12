300 famílias de Osasco recebem título de regularização

Após 20 anos de luta pela regularização de seus lotes, 300 famílias da Vila Santa Isabel, na zona sul de Osasco, receberam da Prefeitura de Osasco, por meio do Programa Lar Conquista, o título de propriedade dos imóveis em seus nomes.

A entrega da documentação foi realizada no sábado (19), durante solenidade na EMEF Professor Renato Fiúza Teles, Jardim Conceição. O prefeito Rogério Lins (Podemos), a vice-prefeita, Ana Maria Rossi, e o secretário de Habitação, Pedro Sotero, marcaram presença no evento.

“Tenho certeza que essa é a realização de um sonho que sonhamos juntos, passamos por momentos difíceis, mas Deus nos deu oportunidade de começar um novo ciclo”, declarou o prefeito, na ocasião.

Depois de 60 anos de casados, Benedito Lopes e Maria Eva conquistaram a tão sonhada regularização do lote. “Estamos muitos felizes. A casa é nossa e ninguém mais pode tirar”, comemoraram.

Ação continua

Com a entrega dos 300 documentos, a administração municipal de Osasco já regularizou cerca de 5.500 lotes, incluindo 1000 títulos entregues há 15 dias para famílias do Copromo. “Vamos levar a garantia desse direito a muitas outras famílias, porque esse trabalho não para”, afirmou Pedro Sotero.

Outras áreas recentemente beneficiadas foram CR (no Bela Vista), CA (no Baronesa) e Ônix (na Vila Ayrosa). Atualmente, estão em andamento processos de regularização também nas áreas Montalverne, ABAS e Colinas D’Oeste (setores A e C).

A parceria com a Secretaria Estadual da Habitação vai garantir ainda mais 2 mil regularizações atendendo moradores dos Portais e Colinas D’Oeste, na zona Norte, e da área HBB, na zona Sul de Osasco.