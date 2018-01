31 unidades de escolas estão em reforma em Itapevi

Em outubro do ano passado, a Prefeitura de Itapevi deu início à reforma de 25 escolas da rede municipal. Com o início das férias escolares, as obras ganharam impulso, alcançando 31 unidades da rede municipal de ensino no início de janeiro.

Até o final de fevereiro deste ano, a previsão é de que um total de 46 unidades escolares tenham sido reformadas pela administração municipal, o que significa que 64% da rede municipal receberá melhorias.

Ao todo, 53% das intervenções de reforma já foram concluídas, segundo estimativa da Secretaria de Educação e Cultura. As melhorias têm como objetivo oferecer mais segurança e conforto para alunos e funcionários – as comunidades de 30 bairros de Itapevi serão beneficiadas. O custo total das reformas soma R$ 13,8 milhões.

“Estamos trabalhando muito para melhorar a qualidade da educação em Itapevi”, diz o prefeito Igor Soares. “A reforma das escolas é um passo a mais para atingirmos esse objetivo”, afirma.

As demandas mais urgentes das escolas que começaram a ser reformadas em 2017 foram troca e reparo de telhados, renovação da fiação elétrica e serviços de hidráulica em geral. Neste ano, as equipes realizam as pinturas internas e externas das unidades, assim como das salas de aulas, trocas de forros e de caixas d’água, grades, portões, pisos e vidros.

Escola de Tempo Integral

Além da reforma das escolas, faz parte do planejamento de ações da Prefeitura a construção, das duas primeiras escolas de tempo integral de Itapevi, neste ano. A entrega de materiais e uniformes escolares no início do ano e a retomada do desfile cívico de 7 de setembro, como celebração permanente no calendário de eventos da cidade.

Confira as 31 escolas que estão em reforma: