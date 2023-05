3ª Conferência Municipal de Cultura de Cotia será no próximo sábado (6)

A Secretaria de Cultura e Lazer e o Conselho Municipal de Cultura de Cotia realizam no próximo sábado (6) a 3ª edição da Conferência Municipal de Cultura de Cotia.

publicidade

O encontro tem por objetivo definir as estratégias culturais para os próximos dez anos do município. O evento contará com a participação de artistas, gestores culturais e membros da sociedade civil.

A conferência é a última etapa da construção do Plano Municipal de Cultura, e foi precedida por sete pré-conferências de cultura e uma consulta pública online para garantir um processo participativo e democrático.

publicidade

Segundo a gestão cultural do município, a participação da população é fundamental para garantir que as políticas culturais estejam alinhadas com as expectativas locais, principalmente dos segmentos artísticos e culturais.

A conferência será realizada no Auditório do Centro Integrado Municipal (Avenida Benedito Isaac Pires, 35 – 5º andar, Parque Dom Henrique) a partir das 13h e será aberta ao público.