4 dias depois, mulher que caiu em córrego durante enchente em Jandira continua desaparecida

Quatro dias se passaram desde que Adelma Barros, de 39 anos, desapareceu após cair com o seu carro em um córrego em Jandira. Ela teria caído ao fazer uma curva para desviar do alagamento causado pelas fortes chuvas que atingiram o município.

publicidade

As buscas começaram na sexta, chegaram a ser suspensas devido à falta de energia na região, mas foram retomadas pelo Corpo de Bombeiros nesta segunda-feira (1°). A Barragem Edgard de Souza, em Santana de Parnaíba, foi um dos locais onde as equipes de resgate estiveram à procura de Adelma, que ainda não foi localizada.

No dia do acidente, o carro de Adelma foi retirado do córrego de Jandira, mas não havia ninguém no interior do veículo. A PM conseguiu entrar em contato com a família da vítima após encontrar a bolsa com os documentos dela.

publicidade

Sem saber o paradeiro de Adelma, os familiares e amigos estão aflitos e muito angustiados. Quem tiver alguma informação que pode ajudar a polícia, o Corpo de Bombeiros e a família a encontrá-la pode entrar em contato pelo telefone (11) 96535-0865 ou ligar para a Polícia Militar, no 190.