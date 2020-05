44 % dos pacientes com Covid-19 internados em Barueri são de outros municípios, diz Rubens Furlan

O prefeito de Barueri, Rubens Furlan, afirmou, nesta terça-feira (26), que mais de 1 mil pacientes com Covid-19 já foram atendidos no Hospital Municipal (HMB) e no pronto-socorro do Jardim Paulista. Deste total, 44 % são de outras cidades.

“Já atendemos mais de 1 mil pacientes infectados com a Covid-19. Mas 44 % dessas pessoas não são de Barueri, vêm de outros municípios e 56 % são daqui de Barueri mesmo. Não falta assistência médica em nenhum momento, o nosso sistema de saúde está aguentando essa pandemia, tanto que não precisamos fazer hospitais de campanha. Se Deus quiser, vamos passar por essa situação sem deixar de atender quem nos procurar com essa doença”, disse Furlan em vídeo publicado nas redes sociais.

O prefeito afirmou que o sistema de Saúde de Barueri registrou, no dia 30 de abril, um pico no número de pacientes internadas, com 62 novas internações. “Nós tomamos um susto, mas esses números vêm caindo. Ontem, internamos 25 pessoas”.

Furlan reforçou o apelo para que os munícipes cumpram o isolamento social. Barueri chegou a registrar índice de 43 % de isolamento, é a cidade com a menor taxa na região. “Se a população nos atendesse agora e melhorasse a quarentena, teríamos uma situação melhor. Vamos fazer um esforço maior para que a gente possa acabar com essa pandemia. Ninguém aguenta mais, é uma situação muito difícil, mas o isolamento social é o único remédio”.

Covid-19 em Barueri

O número de casos com confirmação de coronavírus chegou a 983 em Barueri, nesta terça-feira (26). Já morreram 105 pessoas com a doença, de acordo com boletim divulgado pela Prefeitura.

Barueri tem 1.678 casos suspeitos e outros 46 óbitos suspeitos em investigação, aguardando resultado do exame que comprove ou não a doença.

O HMB e o pronto-socorro do Jardim Paulista têm 135 pacientes internados em decorrência de Covid-19.

Das pessoas que testaram positivo para a doença no município, 460 já estão recuperados, segundo a administração municipal.