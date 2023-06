4ª edição do Festival IT de Itapevi será sobre festa junina

Neste sábado (17), a Prefeitura de Itapevi realiza a 4ª edição do ano do Festival IT, na Praça 18 de Fevereiro, no Centro. O evento temático sobre “Festa Junina” será realizado das 10h às 20h e vai reunir gastronomia, arte e cultura para a população.

O Festival tem como objetivo promover os artistas e empreendedores da cidade. Nessa edição, o festival contará com shows de estilos musicais variados, durante todo o dia, com apresentações de Fofuxo do Forró, Grupo Soul Gueto, Gianluca, Grupo de Violão da Escola Livre de Música de Itapevi, Eli Moringa e Adson e Adriel.

Haverá também apresentação de quadrilha da Terceira Idade, composta por integrantes do CCI (Centro de Convivência do Idoso) de Itapevi.

Confira a programação completa:

12h – Fofuxo do Forró (Forró);

13h – Grupo Soul Gueto (Samba);

14h – Gianluca (Sertanejo);

15h – Grupo de Violão da Escola Livre de Música de Itapevi (Sertanejo);

16h – Terceira Idade (Quadrilha);

17h – Eli Moringa (Sertanejo);

18h30 – Adson e Adriel (Sertanejo).