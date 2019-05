4º Ecoponto de Osasco ficará no Jardim Adalgisa

O Jardim Adalgisa vai receber o quarto Ecoponto de Osasco. Ele ficará na rua Otávio Catelane. O anúncio foi feito pelo prefeito Rogério Lins na última quinta-feira (16), durante reunião com moradores do bairro para falar das ações do mutirão de serviços de zeladoria “Amor por Osasco”.

Os Ecopontos são equipamentos destinados à entrega voluntária de sobras da construção civil, produtos eletrônicos, móveis velhos, madeira, papel, papelão, metal, plástico, vidros, óleo de cozinha, e integram o Plano de Política Nacional de Resíduos Sólidos e o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos.

O projeto também favorece a geração de trabalho e renda, através das cooperativas que trabalham com coleta seletiva, e ações de educação ambiental, para garantir um bom desempenho dos serviços, humanização dos espaços, segurança e conforto aos usuários.

Depois do Adalgisa, o Jardim Helena Maria (zona Norte) será o próximo bairro a receber um Ecoponto.

Os primeiros Ecopontos da cidade ficam no Jardim Mutinga (avenida Ônix, 783), na zona Norte, Novo Osasco (Rua Theodoro de Souza Brandão, 1020) e Jaguaribe (Rua Fernando Miolin Filho, 150), na zona Sul.

Amor por Osasco

O Mutirão “Amor por Osasco”, no qual o prefeito anunciou o novo Ecoponto para o Jardim Adalgisa, consiste em diversas atividades de zeladoria, como poda de árvores, limpeza de bocas e lobo, pinturas de guias e sarjetas, remoção de entulho, sinalização viária e serviços de tapa-buraco, entre outros.

Durante os encontros, que têm por finalidade conscientizar a população para que não jogue lixo e entulho nas ruas e calçadas e ajude a manter a cidade limpa, Rogério Lins também informa sobre os investimentos da Prefeitura em diversas áreas, como a segurança, com a contratação de 200 novos guardas municipais (dobrou o efetivo), aluguel de novas viaturas e motocicletas para a corporação, instalação de câmeras de segurança capazes de identificar veículos com queixa de roubo ou furto (conectadas ao Centro de Operações Integradas), construção de 12 novas creches (quatro já foram entregues), e a entrega de dois hospitais veterinários, um para procedimentos simples e outro para média e alta complexidade.