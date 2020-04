50 mil máscaras foram distribuídas nesta quarta pela Prefeitura de Osasco

Nesta quarta-feira (15), a Prefeitura de Osasco distribuiu 50 mil máscaras de tecido à população. A primeira ação ocorreu em frente à estação de trem da CPTM, onde também foi instalada a Estação de Higienização.

Na saída estação de trem, o munícipe foi recepcionado com álcool em gel e a oferta da máscara. Na sequência, podia optar entre passar pela Estação de Higienização ou lavar as mãos com água e sabão nas pias instaladas no local. Em seguida, a equipe seguiu para a feira livre do Helena Maria.

O uso de máscara é uma das medidas de prevenção defendida pelo Ministério da Saúde durante a pandemia. O ministério defende o uso de máscara de tecido para que não falte equipamentos de proteção para equipes de saúde. Isso porque, houve uma corrida desenfreada às farmácias à procura de máscaras, o que provocou o desabastecimento.

Além do uso da máscara também é reforçado, a todo momento, para manter o isolamento social, evitar aglomerações, adotar as medidas de higiene como lavar as mãos com água e sabão e fazer uso de álcool em gel.

A Prefeitura também realiza a operação de desinfecção dos locais com grande movimentação de pessoas, como portas de estabelecimentos comerciais, pontos de ônibus, proximidades das unidades de saúde, quadras, praças e ruas. A solução aplicada pelos profissionais é um composto de água, cloro e desinfetante.