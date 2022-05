50 vagas abertas de operador de telemarketing em Osasco

O Portal do Trabalhador de Osasco anunciou, nesta segunda-feira (16), que reúne 50 vagas de operador de telemarketing. Exige-se ao menos seis meses de experiência e ensino médio completo.

O salário e a empresa contratante não foram divulgados. Já os benefícios oferecidos são: vale-transporte, vale-alimentação assistências médica e odontológica e seguro de vida. A empresa também oferece plano de carreira aos colaboradores.

Os interessados devem enviar o ID da vaga (6216641), CPF, nome completo e currículo atualizado via WhatsApp (11) 94288-8513 para agendar entrevista. Também é possível se candidatar por meio do preenchimento do formulário.

O envio das informações pode ser feito até esta quarta-feira (18). Mais informações podem ser encontradas nas redes sociais do Portal do Trabalhador de Osasco.