50 vagas temporárias de movimentador de mercadoria abertas na Casa do Trabalhador de Jandira

A Casa do Trabalhador de Jandira reúne 50 vagas para o cargo de movimentador de mercadoria. As oportunidades são temporárias (90 dias), com possibilidade de efetivação.

O nome da empresa contratante não foi divulgado. Já o salário é de R$ 1.363,47, mais benefícios como café da manhã, restaurante interno da Sodexo, vale-transporte e seguro de vida.

As vagas temporárias são destinadas às pessoas do sexo masculino, que tenham entre 19 e 40 anos. É necessário ter ensino médio completo e morar em Jandira, Barueri ou Itapevi. Experiência com logística será considerada um diferencial.

O candidato deve ter disponibilidade para o 1° e 2° turno, sendo o 1º das 06h às 14h20 e o 2º das 14h às 22h20. A escala é 6×1, de segunda a sábado, mas é imprescindível ter disponibilidade para trabalhar aos domingos e feriados quando houver necessidade.

Os contratados desenvolverão atividades como auxiliar no setor de recebimento, separar e movimentar as mercadorias (carga e descarga), estreitar, fitilhar e auxiliar em montagens de pallets.

Como candidatar-se às vagas disponíveis na Cara do Trabalhador de Jandira:

Os interessados deverão comparecer amanhã (11), na Casa do Trabalhador, localizada na rua Rubens Lopes da Silva, 333, Centro de Jandira, a partir das 8h, para participar do processo seletivo. Recomenda-se chegar cedo, pois serão distribuídas 80 senhas.

É necessário levar currículo e documentos como cópia do comprovante de endereço (conta de água, luz ou telefone), cópia do RG e CPF, cópia do cartão do PIS ou cartão Cidadão, carteira de trabalho, cópia da carteira de trabalho, cópia do título de eleitor, cópia do certificado de reservista, cópia da carteira de vale-transporte e declaração de escolaridade ou histórico escolar.