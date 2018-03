O Supremo Tribunal Federal (STF) optou por manter o habeas corpus que suspende a prisão do prefeito de Embu das Artes, Ney Santos (PRB), na tarde desta última terça-feira (6). Desde fevereiro do ano passado, Ney Santos administra a cidade por força deste habeas corpus.Foram dois votos a dois e, em caso de empate, a decisão é pró réu.

Os vereadores haviam aprovado o pedido de afastamento de Ney, alegando a solicitação por motivos pessoais, por 11 a 4 votos. O prefeito tirou uma licença por tempo indeterminado, e o vice-prefeito, Peter Calderoni (PMDB), assumiu hoje (7)como prefeito.

Ney Santos responde a uma acusação de ter ligação com o tráfico de drogas, utilizando uma rede de postos de combustíveis para lavagem de dinheiro. Ney negou qualquer envolvimento no caso.

Na terça-feira (06), Ney Santos foi acusado pelo site UOL de notícias de ter fugido do país em uma aeronave clandestina em direção ao Paraguai.

Em nota de esclarecimento publicada pelo Secretário de Tecnologia e Comunicação, Jones Donizette, assinando como assessoria de imprensa, na página oficial do prefeito no Facebook, é dito que: “O portal UOL de notícias conhecido por disseminar matérias favoráveis ao partido dos trabalhadores, subiu um FAKE NEWS sobre uma possível fuga do Prefeito Ney Santos ao Paraguai. Acabei de falar com o advogado do prefeito licenciado Ney Santos, ele está neste momento em São Paulo em reunião com seus advogados, estudando a possibilidade de acompanhar o julgamento em Brasilia juntamente com os advogados que estão atuando no caso. Lamentamos o fato de um meio de comunicação desta envergadura ser utilizado com fins políticos, afim de tentar influenciar o julgamento do processo”.

